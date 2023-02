Napoli - Cremonese 3 - 0 | tris azzurro e fuga scudetto continua

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Ilbatte laper 3 - 0 nel match valido per la 22esima giornata della Serie A e prosegue la corsa solitaria in vetta alla classifica, compiendo un altro passo verso lo. La ...

Commenta per primo Attraverso il proprio profilo twitter Aurelio De Laurentiis ha voluto celebrare la vittoria del suocontro la: 'Bellissimo. Avanti così!Luciano Spalletti, allenatore del, ha parlato al termine della partita contro laai microfoni di DAZN Luciano Spalletti, allenatore del, ha parlato al termine della partita contro laai microfoni di ...

Napoli-Cremonese diretta: ora LIVE la partita di oggi Corriere dello Sport

Napoli-Cremonese 3-0, le pagelle: Osi-Kvara, la coppia dei sogni! Finalmente Lozano, impatto Elmas Tutto Napoli

Il Napoli non molla un colpo: 3-0 alla Cremonese e +16 in attesa dell’Inter La Gazzetta dello Sport

Napoli-Cremonese 3-0, gol e highlights: segnano Kvara, Osimhen e Elmas Sky Sport

Meret 6 Attento tra i pali, si prende solo uno spavento in uscita. Di Lorenzo 6.5 Fa quasi l'attaccante aggiunto e impegna per due volte Carnesecchi. Rrahmani 6 Fa la sua parte con la solita ...Ballardini 5: la partenza dei suoi è tanto interessante, però la Cremonese spreca e non si può permettere di farlo al Maradona contro la capolista. Poi il Napoli inizia ad ingranare e non può essere ...