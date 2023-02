Napoli-Cremonese 3-0 | pagelle Il Napoli è più forte anche della orrenda maglia di San Valentino

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Ledi3-0 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. MERET. Laghirigoreggia assai e finisce per essere effimera negli ultimi venti metri. In pratica mena il torrone e il giovane Meret assomma due tranquille domeniche di verginità – 6 Non si capisce con Kim ed esce in modo un po’ incerto: due piccole macchie in una serata in cui non viene mai chiamato in causa – 6 DI LORENZO. Sempre più votato all’offesa, l’Euroappuntato è decisivo in due delle tre reti del Napule. Sul due a zero di Victor Victoria il Capitano dà lo spin con la cabeza alla pelota, che poi viene rimbalzata dal Monaco Guerriero per Osi felicemente solo. Indi, è lui che pesca il Macedone del Nord per il terzo sigillo definitivo. Aggiungiamo, Ilaria, che in attacco vanta un tiro respinto e un colpo di ...