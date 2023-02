(Di lunedì 13 febbraio 2023) All’interno dei bilanci delle amministrazioni locali, le entrate derivanti dallerappresentano una fonte di ingresso importante per le casse comunali: somme che poi vengono riutilizzate per progetti e iniziative sul territ, oltre che necessarie per far fronte alle spese e garantire il corretto funzionamento degli enti. Sotto la voce “Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti” rientrano, ammende,per il risarcimento danni e oblazioni comminate a carico delle famiglie, delle imprese, delle altre amministrazioni pubbliche o di istituzioni sociali pubbliche o private operanti all’interno del proprio territe complessivamente nel 2021, ultimo anno di cui sono disponibili tutti i dati, hanno fruttato alle amministrazioni ...

...''reato di strage di animali'' per chi posiziona polpette e bocconi avvelenati o con chiodi e... L'inasprimento di certe pene,e l'introduzioni di nuovo reato come quello per strage di ...Due leelevate nel corso dell'attività: un automobilista è stato sanzionato per la violazione delle norme del codice della strada, mentre un secondo individuo è stato sanzionato ...

Multe e sanzioni, quali Comuni guadagnano di più A Bergamo la quota maggiore, Orio primo per incassi pro capite BergamoNews.it

Sanzioni e multe, niente pace fiscale a Ladispoli e Cerveteri Civonline

Tutor tangenziale Modena-Sassuolo: 70mila multe. Ogni giorno 190 La Pressa

Multe, se non le paghi non è un dramma I Il trucco per “sfuggire” all’Agenzia delle Entrate Motorzoom.it

Quali sanzioni per i condòmini che non rispettano il regolamento La Legge per Tutti

Sotto la voce "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti" rientrano multe, ammende, sanzioni per il risarcimento danni e oblazioni comminate a ...Un 73enne di Vergeletto non va in Italia da decenni. Eppure l'agenzia d'incasso gli chiede soldi per infrazioni oltre confine.