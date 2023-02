Mugnano | presentato l’Erasmus Plus alla scuola “Illuminato-Cirino”

Crisi Korber, gli operai aprono solo a cigs e prepensionamenti | il ... Il Manifesto

Case popolari a Napoli, pubblicata la graduatoria degli ammessi Internapoli

Congresso Pd, parola ai circoli. Si chiude domenica sera la "fase ... Orticalab

Anche Potere al Popolo sostiene la protesta dei lavoratori Körber ... LuccaInDiretta

“Koerber E’ la punta dell’iceberg Tutto il settore è in grande affanno“ LA NAZIONE

È ormai passato un mese dall’annuncio degli esuberi alla Körber (Ex Perini) di Mugnano. Gli incontri tra sindacati e ... Per questo, nella precedente legislatura, Potere al Popolo aveva presentato, ...Primo faccia a faccia con i vertici aziendali dopo l'annuncio di 80/90 esuberi. Massimo Braccini, Fiom Cgil: “Occorre trovare un equilibrio per mantenere una prospettiva industriale, non accettiamo i ...