MotoGP | Test Sepang Più che un antipasto di 2023 sono sembrati l’ammazzacaffé del 2022…

(Di lunedì 13 febbraio 2023)arrivati i primi segnali radio dal pianeta. I pilotiatterrati su un mondo ancora sconosciuto, le moto del, provate per la prima volta in pista nella sessione collettiva diandata in scena all’autodromo dida venerdì 10 a domenica 12 febbraio. Quali impressioni possiamo ricavare dalla tre giorni malese, premettendo che si tratta di giudizi assolutamente preliminari in attesa di riscontri più probanti? La sensazione dominante è quella di non aver assistito a un assaggio di, bensì a una sorta di strascico del 2022. Perché lo status quo della passata stagione è stato generalmente confermato, per non dire esacerbato. Ducati si è (ri)proposta come la moto migliore del lotto, proseguendo nel solco egemone impostato con la GP21 e poi ...