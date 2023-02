MotoGp | primi test della Ducati | Bagnaia | “A Portimao simuleremo una sprint race”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Sepang – Con lache si è confermata la moto da battere anche neistagione, Francescotorna da Sepang con la convinzione di avere tutte le carte in regola per difendere il titolo conquistato pochi mesi fa. “Sono contento e orgoglioso del lavoro portato a termine in questo. Alla fine siamo riusciti a effettuare una modifica alla moto nuova che ci ha permesso di portarla allo stesso livello di quella dello scorso anno. Era il mio obiettivo, perciò non possiamo che essere soddisfatti”, ha detto il piemontese. “Sicuramente dovremo continuare a lavorare per migliorarne altri aspetti e renderla anche più guidabile, ma abbiamo ancora due giornate diin Portogallo per poterlo fare. A ...