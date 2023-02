MotoGP | Marco Bezzecchi | “Contento del lavoro svolto a Sepang Ho trovato una buona base di set-up”

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Buone sensazioni e cauto ottimismo verso Portimao.può ritenersi soddisfatto dopo la tre-giorni di test ufficiali, in cui ha addirittura guidato a lungo la classifica grazie al tempo firmato venerdì (1’58?470) per poi chiudere in ottava posizione con un crono di 1’58?363 dopo la simulazione di qualifica effettuata da alcuni piloti ieri. “Sono davverodi quantosiamo riusciti a fare nel corso dei tre giorni. Sabato la pioggia ha cambiato un po’ i nostri piani, ma oggi siamo riusciti a provare tante cose sulla moto. Ho raccolto informazioni importanti e significative e sono felice“, dichiara il Bez sui canali ufficiali del Team Mooney VR46 dopo la terza giornata di collaudi in Malesia. Sul programma di...

Buone sensazioni e cauto ottimismo verso Portimao. Marco Bezzecchi può ritenersi soddisfatto dopo la tre-giorni di test ufficiali MotoGP a Sepang, in cui ha addirittura guidato a lungo la classifica g ...