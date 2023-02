Morto di fatica Proteo | il cane eroe del terremoto in Turchia

Poco tempo fa, il cane soccorritore messicano Proteo è stato vittima dellaed è crollato. La notizia è stata resa pubblica dal compagno umano Private Villeda e dal Segretariato per la Difesa ...Proteo non ce l'ha fatta: il bellissimo cane da soccorso è, esausto, dopo due giorni di lavoro ininterrotto fra le macerie del terremoto in Turchia. Il pastore tedesco era in forze ai soccorritori del Messico. L'annuncio è stato dato su Twitter da ...

Un cane da soccorso messicano impegnato tra le macerie del terremoto in Turchia è morto di fatica mentre cercava superstiti. L'animale, un pastore tedesco, si chiamava Proteo e faceva parte della ...Proteo, insieme ad altri 15 cani, era stato inviato in Turchia dal Messico per partecipare ai soccorsi dopo il terremoto del 6 febbraio, che ha causato morte e distruzione nel Paese. Prima di morire, ...