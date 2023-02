Morto David Jolicoeur dei leggendari De La Soul

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Si è spento all'età di 54 anniaka Trugoy the Dove dello storico trio hip hop newyorkese dei De Laattivo a partire dalla fine degli anni Ottanta. Come riporta il quotidiano statunitense New York Times, la morte è stata confermata dall'addetto stampa del gruppo, Tony Ferguson, che non ne ha specificato le cause . Negli ultimi anni,aveva parlato ...

Si è spento all'età di 54 anniJolicoeur aka Trugoy the Dove dello storico trio hip hop newyorkese dei De La Soul attivo a partire dalla fine degli anni Ottanta. Come riporta il quotidiano statunitense New York Times, la ...

