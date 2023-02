Morgan si candida a guidare il prossimo Sanremo | «Quest’anno salvo un solo brano» Chi chiamerebbe per il suo Festival

Leggi su open.online

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Una bocciatura senza appello quella di Marco Castoldi, in arte, nei confronti dell’ultima edizione deldi. Sulla scia delle dichiarazioni di Vittorio Sgarbi, anche il cantautore a Un giorno da pecora su Rai1 si dice totalmente insoddisfatto dal, non riuscendo a guardarne più di due serate: «Tutto l’insieme l’ho trovato stucchevole. Le canzoni fondamentalmente non c’erano, erano carenti da molti punti di vista, soprattutto quello armonico. E senza accordi tutto diventa noioso». A voler proprio salvare qualcosa,continua ad andare controtendenza e sceglie ilfinito al quartultimo posto della classifica finale: «Forse giusto il pezzo di Anna Oxa aveva un gusto armonico anni ’80». Per tutti gli altri c’è poco o niente da poter apprezzare per ...