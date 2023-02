(Di lunedì 13 febbraio 2023) Continua la marcia inarrestabile deldi Lucianoche ieri, senza particolari patemi o difficoltà, batte la Cremonese di Davide Ballardini e sale a quota 59 punti, vendicandosi dell’eliminazione dalla Coppa Italia di qualche settimana fa. Dall’inizio del campionato a questa parte, ormai, tutti gli addetti ai lavori e le persone importanti all’interno dimondo, stanno elogiando a più riprese una squadra che sembra a tutti gli effetti essere una macchina perfetta. L’artefice più importante, forse, di questa fantastica squadra, il presidente Aurelio De, è diventato il nuovo beniamino del pubblico, il tutto dopo le pesanti accuse di quest’estate, a dimostrazione di come le cose possano cambiare nel giro di pochi mesi.De ...

Letiziaama il ping - pong, sicura della sua superiorità, con la protervia di chi sia parole, ma poi viene definita bugiarda e smentita nel giro di pochi minuti. Una figura pessima, si ...Il paragone forze azzardato di: "Kvaratskhelia come Ronaldo il Fenomeno Sono giocatori diversi, ma l'impatto è stato simile. Però Ronaldo è arrivato in Italia che era un giocatore già ...

Moratti esalta il Napoli: «Il grande merito è di De Laurentiis» Juventus News 24

Moratti esalta De Laurentiis: “Il merito di questo Napoli è suo”, poi il commento su Spalletti Spazio Napoli

Lombardia misura l'effetto Meloni, variabili Moratti e astenuti Agenzia askanews

La Lombardia va alle urne: ecco le idee dei candidati alla ... AboutPharma

Inter, Moratti alza bandiera bianca ma manda frecciata alla Juve ... Sportevai.it

Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il grande merito di questo Napoli è del presidente De Laurentiis, ...Milano, 11 feb. (askanews) - L'onda lunga che ha portato Giorgia Meloni a Palazzo Chigi si farà sentire anche in Lombardia, ma potrebbe avere ...