Montanari | l’Inno di Mameli è fascista e nazionalista Ma sì | sostituiamolo con “Made in Italy” di Rosa Chemical

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Tomasoall’attacco deldi. E’ maschilista, militarista, razzista. Parla di “fratelli” e non cita le “sorelle”. E’ centrato sul “nesso essenziale è quello tra nazione, sangue e guerra”. E poi c’è quel “Dell’elmo di Scipio s’è cinta la testa”. Insomma Scipione che batte Cartagine “è immagine della eterna lotta degli italiani contro gli stranieri (gli africani, nella fattispecie)”. E infine “l’immaginario è militarista, la ricerca del martirio martellante: è un inno di morte, e alla morte (“Stringiamci a coorte, siam pronti alla morte, l’Italia chiamo?”)”.: anche il Pd ha contribuito a riesumare la retorica risorgimentale Tali sciocchezze, critico d’arte e rettore dell’Università per Stranieri di Siena, le ha scritte oggi sul Fatto, in un articolo che è il ...

"Pur essendo stato invitato per un intervento sulla storia dell'arte,si è gettato in un becero e rocambolesco sproloquio disfattista, infamando vergognosamentenazionale, la patria ...Preside in campo per difendere'ospite

"Fascisti". "Infanga l'inno nazionale": la lezione degli studenti a ... ilGiornale.it

Montanari: l'Inno di Mameli è fascista e nazionalista. Ma sì, sostituiamolo con "Made in Italy" di Rosa... Secolo d'Italia

Patria e inno, contestato Montanari. Lui: "Lezione a scuola, è solo storia" LA NAZIONE

Montanari, le frecce tricolori per Zeffirelli, “un mediocre razzista”. Danti: ” Una bestialità che non poteva che essere pronunciata da Tomaso Montanari” Controradio