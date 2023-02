Mobilità sostenibile | il sondaggio di Areté Gli italiani preferiscono le auto ibride

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Glil’ibrido all’elettrico, e una non trascurabile parte di loro intende ancora affidarsi alle motorizzazioni tradizionali. Questa è la fotografia che esce dall’ultimocondotto dalla società di consulenza strategicadenominato “La nuova vettura del 2023 sarà elettrica?”. Nello specifico, il 44% degli intervistati ha dichiarato che la sua prossima vettura sarà un ibrida (mild, full o plug-in), mentre il 23% si affiderà a un motore endotermico (il 9% dei quali sceglierà il diesel). Per quanto riguarda l’elettrica, solo un’intervistato su cinque (22%) si è detto pronto a comprarne una, spinto soprattutto (63%) dai minori costi di esercizio del veicolo e dal risparmio legato ai potenziali minori consumi, e solo in ultima battuta (un compratore su tre) per ridurre ...