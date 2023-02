Mistress Day o Galentine’s Day? Quelli che negli Stati Uniti festeggiano il 13 febbraio

La festa è ormai diventata una ricorrenza non solo per gli innamorati, tant'è che in Italia la moda importata dagli Usa di celebrare in anticipo - il 13 febbraio - il "" (la festa degli ...Single, amore e vita di coppia guarda le foto Leggi anche ›, quando a essere festeggiato è l'amore non ufficiale Single e amore, alla ricerca di condivisione Secondo i dati, per ...

Mistress day, quando a essere festeggiato è l'amore non ufficiale Io Donna

Arriva il ‘Mistress day’, la Giornata degli Amanti che “salva” dagli inghippi di San… Il Fatto Quotidiano

Mistress Day cos'è: festa degli amanti il 13 febbraio Tag24

Arriva il "Mistress day", il 13 febbraio è il San Valentino degli infedeli ... CrotoneOK.it

Scappatelle con gli ex a San Valentino, l'ultima tendenza è il sex revival ReggioToday

The movie follows the story of a widowed billionaire, Valentin Esposo, and his ten mistresses, fighting tooth and nail to become his new legal wife. The film is set to stream on Prime Video a day ...Ma in realtà, ormai, le giornate legate all’amore si sono triplicate. Oggi infatti cade il “Mistress Day”, ovvero la festa delle coppie clandestine, degli amanti. Una moda importata dagli Stati Uniti, ...