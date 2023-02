Missouri | cosa fanno gli allevatori stufi dei ladri

(Di lunedì 13 febbraio 2023)Raimovie ore 21.10 Con Marlon Brando, Jack Nicholson e Kathleen Lloyd. Regia di Arthur Penn. Produzione USA 1976. Durata: 2 ore LA TRAMAdelle razzie di una banda didi bestiame, alcunideldecidono di ricorrere a un feroce cacciatore di taglie. Costui elimina tutti i membri della banda tranne il capo. Ma costui è più tosto degli altri. E inoltre ha l'appoggio della figlia di un allevatore innamorata di lui. E oppone ferocia a ferocia (taglia la gola al cacciatore durante il sonno). PERCHE' VEDERLO perchè Penn che aveva già rivoltato il mito della grande frontiera in "Piccolo grande uomo" cambia definitivamente le carte in tavola presentando un tutore dell'ordine che è un sadico pazzo e un cattivo che tanto cattivo non è , ma solo quel tanto ...

