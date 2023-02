Militare ucciso a Roma | si cerca un sospettato

L'ultimo atto presso l'Ufficio Immigrazione della Capitale risale invece al 2013 - C'è una persona fortemente sospettata di averil caporal maggiore dell'Esercito Salvatore Lucente Pipitone, ...Avrebbe le ore contate l'uomo che haDanilo Salvatore Lucente Pipitone , ildi Marsala (nato ad Erice),a Roma dove prestava servizio da anni. Pipitone, 44 anni, infermiere all'ospedaledel Celio, è morto nella notte tra venerdì e sabato, dopo il ...

Militare ucciso a pugni in strada a Roma. C'è un identikit. «Sappiamo chi è stato» ilmessaggero.it

È morto il militare aggredito in strada a Roma AGI - Agenzia Italia

Militare ucciso a pugni a Roma, un 30enne è sospettato per l’omicidio La Stampa

È morto Danilo Lucente Pipitone, il militare aggredito in strada a Centocelle RomaToday

Militare ucciso a Centocelle, identificato il presunto killer. Caccia in tutta Roma, è fuggito su un'auto a noleggio Corriere Roma

Questa settimana saranno effettuati accertamenti balistici su tutti i reperti rinvenuti o estratti dal corpo della vittima, presso il laboratorio della polizia scientifica di Milano ...44 anni, il militare era in servizio al Celio come infermiere e risiedeva nella cittadella militare della Cecchignola, situata in tutt’altro quadrante della città rispetto a quello dell’aggressione.