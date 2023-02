Militare ucciso a Centocelle | c' è un sospettato | è un trentenne con precedenti per droga

Di certo c'è che ilsia stato soccorso alle 2:30 di notte, sabato 11 febbraio, vicino alla sua auto in via dei Sesami, era vicino ad un cassonetto giallo, di quelli per i vestiti. Il corpo ...a Roma, c'è un sospettato. Si stringe infatti il cerchio attorno a una persona fortemente sospettata per l'omicidio di Danilo Salvatore Lucente Pipitone, morto ieri a Roma dopo un'...

Militare ucciso a Centocelle, c'è un sospettato: identificato il presunto killer in fuga Caccia all'uomo nella capitale. Trentenne nordafricano con precedenti per droga, l'identikit del presunto ...Chi ha aggredito e ucciso il militare sulla Togliatti Danilo Lucente, caporal maggiore dell’esercito, viveva a Roma: qui, infatti, lavorava come operatore sanitario presso l’ospedale del Celio e aveva ...