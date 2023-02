Militare morto dopo una lite a Centocelle | c' è un sospettato | ecco chi è

... Danilo Salvatore Lucente Pipitone ,dopo essere stato aggredito a Roma la notte tra venerdì ... Ilera stato aggredito in via Sesami, a Centocelle. Il 44enne, che lavorava come infermiere ...IlDanilo Salvatore Lucente Pipitone èieri a Roma dopo un'aggressione a Centocelle. Per l'omicidio c'è un sospettato. Omicidioa Centocelle: un sospettato C'è un sospettato per l'...

Svolta nelle indagini sulla morte di Danilo Salvatore Lucente Pipitone, il militare marsalese di 44 anni, aggredito nella notte tra venerdì e sabato nella zona di Centocelle a Roma e poi morto al ...C’è un sospettato per l’omicidio del militare Danilo Salvatore Lucente Pipitone, morto ieri a Roma dopo un’aggressione in seguito ad una lite avvenuta a Centocelle nella notte tra venerdì e sabato. Le ...