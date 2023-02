(Di lunedì 13 febbraio 2023) L'tutta ha capito che il pregiudizio è sempre sbagliato, che c'è del buono pure dove non vuoi vederlo: il passaggio dal rossonero al nerazzurro, che per troppi tifosi era quasi innaturale, ...

Ha l'effetto di motivare chi compie il salto, comunque mai facile, da un lato all'altro di. Il casoè lì come cartina di tornasole per la futura operazione Franck Kessie dell'Inter. ......di. Inter - Kessié, operazione non impossibile in estate. La prossima estate, Franck Kessié potrebbe diventare un nuovo giocatore dell'Inter e, di fatto, provare a fare come Hakan: ...

Milano e Calhanoglu nel cuore, così l'operazione Kessie-Inter diventa possibile La Gazzetta dello Sport

Calhanoglu regista nell'affare tra l'Inter e il Barça per Kessie ... Fanpage.it

Inter, Franck Kessié pronto a fare come Hakan Calhanoglu Sportal

Zittisce i milanisti, rinnova e fa gruppo: Calhanoglu da nemico a idolo interista La Gazzetta dello Sport

GdS – Calhanoglu, da ‘nemico’ a idolo dopo aver zittito i milanisti. E il rinnovo… fcinter1908

Ha l’effetto di motivare chi compie il salto, comunque mai facile, da un lato all’altro di Milano. Il caso Calhanoglu è lì come cartina di tornasole per la futura operazione Franck Kessie dell’Inter.Le voci di un suo ritorno in Italia, a Milano, si stanno facendo sempre più insistenti ... Kessie, aggiunge il giornale, avrebbe contattato anche l’ex compagno e amico Hakan Calhanoglu per chiedere ...