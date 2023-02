Milan Vs Tottenham | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Dopo la pausa invernale torna la Champions League con gli ottavi di finale. Uno di questi èVsche si giocherà martedì 14 febbraio 2023 alle ore 21, presso lo stadio Giuseppe Meazza dio. Scopriamo lo stato di forma delle due squadre.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? Dopo aver rialzato la testa in campionato grazie alla vittoria di misura sul Torino, i rossoneri tornano a concentrarsi sulla massima competizione continentale, visto che gli altri due obiettivi per i quali erano in lizza, Supercoppa Italiana e Coppa Italia sono sfumati. La squadra di Pioli si è guadagnata l’accesso agli ottavi classificandosi secondo nel girone E con tre vittorie, un pareggio e due sconfitte. Gli Spurs non stanno vivendo un bel periodo, costellato da alti e bassi. Nell’ultimo ...