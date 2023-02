Milan-Tottenham | Pioli in conferenza stampa | data | orario | diretta tv e streaming

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Il programma, con l’e latv delladi Stefanoalla vigilia di, match valido per la l’andegli ottavi di finale della Champions League 2022/2023. I rossoneri tornano in campo nel loro cammino europeo a San Siro contro gli inglesi. Il tecnico risponderà alle domande dei giornalisti a partire dalle ore 14:30, e sarà accompagnato dal difensore francese Pierre Kalulu. Lasarà trasmessa insuTV e sui canali digitali ufficiali del Club. SEGUI LASportFace.

A Sky Calcio Club il focus sul ritorno della Champions, a partire dalla sfida tra. Per avere la meglio i rossoneri dovranno sfruttare i punti deboli degli inglesi, come alcune carenze difensive e non solo ben spiegate da Paolo di Canio con l'ausilio delle immagini.Di seguito il programma integrale: Martedì 14/02/2023 ore 21 -(Sky e Canale 5); Martedì 14/02/2023 ore 21 - PSG - Bayern (Sky e Mediaset Infinity+); Mercoledì 15/02/2023 ore 21 - ...

Gazzetta - Milan, Maignan punta al match di ritorno contro il Tottenham Milan News

C'è il Tottenham, Giroud sa come si fa. E quanti rossoneri hanno già fatto male agli Spurs... La Gazzetta dello Sport

Verso il Tottenham, il doppio ex: “Spero che l’effetto Champions carichi il Milan” Spazio Milan

Napoli-Cremonese, Juve-Fiorentina e Milan-Tottenham: il commento della Gazzetta La Gazzetta dello Sport

Ritorna la Champions e per il Milan, che battendo il Toro ha rivisto la luce dopo una piccola crisi, c'è il Tottenham di Conte. "Contro il Torino il Milan ha preso l'aspirina all'intervallo, nel primo ...Milan Hanno preso un’aspirina nell’intervallo perché nel primo tempo ha giocato solo il Torino. Il Tottenham l’ho vista attentamente e li ho visti in difficoltà. Leao E’ sempre un fenomeno, ma come ...