Milan | Kalulu | «Il cambio di modulo ha aiutato di più | ma l’atteggiamento…»

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Pierre, difensore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League Pierre, difensore del, ha parlato in conferenza stampa. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni. CAMBIAMENTI – «La partita più importante spero sia una più importante di questa. Ildihapiù, ma l’atteggiamento fa la differenza in questo periodo. Quanto tutti sono così è più facile per noi difensori». RITROVARE LA FORMA – «In questa ultima partita sono stato meglio, mi sono sentito molto bene con il Torino, poi provo sempre a migliorarmi, ogni giorno. Posso essere ancora migliore». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il difensore del Milan Pierre Kalulu è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Tottenham. Ecco le sue parole: Cosa è cambiato in questo periodo 'La partita più importante spero sia una più importante di questa. Il Milan di ha più, ma l'atteggiamento fa la differenza in questo periodo. Quando tutti sono così è più facile per noi difensori'. Se sto ritrovando la forma 'In questa ultima partita sono stato meglio, mi sono sentito molto bene con il Torino, poi provo sempre a migliorarmi, ogni giorno. Posso essere ancora migliore'.

In conferenza anche Pierre Kalulu, difensore francese del Milan. "Il cambio di modulo ha aiutato di più, ma l'atteggiamento fa la differenza in questo periodo. Quando tutti sono così è più facile per noi difensori".