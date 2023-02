6 Antonioparla alla BoboTv del: 'Ad oggi ilè al terzo posto, è a - 2 dall'Inter che è seconda e con una rosa non all'altezza di Inter, Juve o altre squadre. Se poi dovesse arrivare settimo ...E' all'insegna della nostalgia l'intervento dinella sua rubrica 'habla con Antonio ' su youtube. Fantantonio ricorda i tempi in cui era aled elogia l'ex attaccante rossonero Pato , dicendo Poi però elegge il n.1

Milan, Cassano: “Finora ci ha abituato troppo bene, è comunque terzo” Pianeta Milan

Cassano: 'Il Milan é a -2 dall'Inter con una rosa non all'altezza' Calciomercato.com

Milan: dopo le critiche, Cassano scagiona Pioli | Top News Sportevai.it

Cassano: Milan, avevi uno più forte di Mbappè che però si è perso ... Sportevai.it

Milan-Inter, Cassano su Pioli: l'oracolo di Bari versione Supercoppa Tuttosport

In merito al momento difficile del Milan, l'ex rossonero Luca Antonini ha dichiarato a Tuttosport: "Penso che non basti una partita per superare il periodo difficile, ma sconfiggere il Torino era di ...Si è aperta ieri mattina l’edizione 2023 della Bit, il principale appuntamento fieristico nazionale dedicato al turismo, in programma fino al 14 febbraio alla Fiera Milano City. Turismo sostenibile, r ...