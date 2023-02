Migranti | sbarco selettivo illegittimo | il tribunale di Catania dà torto al governo

(Di lunedì 13 febbraio 2023) "Se non fosse cessata la materia del contendere, per l'avvenuto, il ricorso sarebbe stato accolto con conseguente condanna dei ministeri ". Lo afferma sentenza delcivile di...

"Se non fosse cessata la materia del contendere, per l'avvenuto, il ricorso sarebbe stato accolto con conseguente condanna dei ministeri ". Lo afferma sentenza del Tribunale civile di Catania sul ricorso contro il Decreto immigrazione del governo presentato ...Il cosiddetto decreto Ong che vietava alla nave Humanity 1 di sostare nelle acque territoriali italiane è illegale. Lo ha stabilito il Tribunale Civile di Catania. In particolare, riferisce su twitter ...

Per i giudici siciliani quella dell’esecutivo, in particolare della premier Giorgia Meloni e del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, fu una condotta illecita e concedere una sbarco “selettivo” ...Sulla questione dello sbarco selettivo dei migranti, salvati dalle navi Ong, interviene il tribunale civile di Catania dichiarandolo illegale. Secondo i giudici, infatti, il decreto messo a punto dal ...