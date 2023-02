Meteo Roma del 13-02-2023 ore 06 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 13 febbraio 2023)venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord giornata caratterizzata da cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio in serata ti rinnovano condizioni di tempo del tutto asciutto a te fino alla notte isolati banchi di nebbia sulla pianura padana al centro nuvolosità irregolare al mattino sulle coste di Marche Abruzzo soleggiato altrove al pomeriggio ancora densamente diffusi sulle regioni adriatiche nessuna variazione altrove in serata ancora tempo stabile con assenza prevalente nuvolosità al sud Al mattino c’è lì poco irregolarmente coperti sulle regioni peninsulari sereno sulle Isole maggiori al pomeriggio a te se tornate precipitazioni tra Campania Basilicata e Calabria con neve dai 1200-1300 m in serata residue piogge sulla Sicilia Orientale migliorato i restanti settori temperature minime massime in generale ...