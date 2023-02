Messina Denaro | i pm di Palermo nel carcere di L’Aquila dove è detenuto il boss delle stragi

Il procuratore di Palermo, Maurizio de Lucia, e il suo aggiunto Paolo Guida, sono nel carcere dell'Aquila per interrogare il boss Matteo, arrestato il 16 gennaio scorso a Palermo da carabinieri del Ros dopo 30 anni di latitanza. . 13 febbraio 2023A.": "Rendiamolo umano e non divinizziamolo" Una festa ai Candelai di Palermo aperta alla città per festeggiare la cattura dell'ormai ex superlatitante Matteo. Dopo il 16 gennaio ...

Il boss bambino di Moncalieri, dopo Messina Denaro ora è lui il più ricercato d’Italia La Stampa

Il manoscritto e il messaggio per la figlia ritrovati nel covo di Matteo Messina Denaro Open

Pm Palermo a L'Aquila per interrogare Messina Denaro Agenzia ANSA

I magistrati di Palermo a L'Aquila da Messina Denaro La Repubblica

Vauro: "Messina Denaro si è fatto il 41 bis a casa sua". Ma in studio non ci stanno La7

Quale strategia adotterà Messina Denaro E' quello che si chiedono in molti. Collaborerà con la giustizia «Che Messina Denaro collabori lo speriamo tutti - aveva detto il 19 gennario il procuratore ...Il procuratore di Palermo, Maurizio de Lucia, e il suo aggiunto Paolo Guida, sono nel carcere dell'Aquila per interrogare il boss Matteo Messina Denaro ...