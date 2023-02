Meloni deve fermare lo spezzatino ‘autonomia differenziata’ o il governo non finirà l’anno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Tanto per cominciare si può subito notare come per le fregature più grandi, quelle che peseranno sulle persone più semplici, vengano usati spesso, specialmente nei notiziari, termini il cui significato non è immediatamente compreso nella sua interezza da chi ascolta. L’autonomia, per esempio, che tutti sanno cos’è, più o meno, ma forse non pensano subito che in realtà non è uguale per tutti. Per esempio: l’autonomia nelle caserme: quella dei colonnelli è un tantino diversa da quella della truppa. Così ne approfittano, anche nei telegiornali. Quando annunciano che è stato approvato il decreto per “l’autonomia differenziata”, la maggior parte delle persone pensa sicuramente a qualcosa del genere, del tutto naturale. Ma se poi, mettendo a fuoco la notizia, sentirà che riguarda le nostre regioni, i più attenti cominceranno a chiedersi qualcosa, e magari cominceranno anche a capire che non ...