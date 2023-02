Meghan Markle ha rivelato cosa pensa di San Valentino

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Il principe Harry e la mogliesembrano essere davvero romantici. In passato, però, l’ex attrice di Suits ha svelato la propria opinione su San, la festa degli innamorati celebrata in tutto il mondo. Anche il marito, il duca di Sussex ha ammesso di aver scoperto un legame speciale con questa data. La duchessa del Sussex una volta hadi essere una “fanatica” della festa di Sane senza dubbio il 14 febbraio è ancora più speciale per lei ora che può trascorrere il tempo con suo marito, il principe Harry. La coppia, che vive in una grande villa a Montecito, condivide due figli: Archie Harrison e Lilibet Diana. AnsaNon si sa se adesso si dedichino ancora alla preparazione di cene romantiche, ma in passato sì. Il principe Harry e la moglie...