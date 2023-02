(Di lunedì 13 febbraio 2023) L'ex attrice ha rinunciato a molto per sposare il principe, e oggi sarebbe pronta a tornare sulle scene. La prima mossa, stando ad alcune indiscrezioni, potrebbe essere la riapertura del blog The Tig, chiuso nel 2017 alla vigilia del fidanzamento

E con lui la moglieche calamitava tutta l'attenzione. Ah, oggi nel Box di nessuna rivalità in famiglia durante il match contro la Italia. Sabato scorso la nuova madrina della federugby ...... il testo integrale di Viola Francini Sanremo 2023, Fedez contro Anna Oxa: "È stata molto maleducata" di Mario Manca Kate Middleton, i teneri abbracci che ribaltano la narrazione didi ...

Harry e Meghan, voci di divorzio vicino: re Carlo prepara 50 milioni di buonuscita TGCOM

Harry e Meghan divorziano Il piano di Carlo per liquidare la nuora ilGiornale.it

Meghan Markle, che «vuole uscire dall'ombra di Harry» Vanity Fair Italia

Harry e Meghan, re Carlo prepara un accordo di divorzio da 50 milioni di sterline per “sbarazzarsi” della nuor ilmessaggero.it

Voci di divorzio per Harry e Meghan: re Carlo prepara 50 milioni di sterline per “liquidare” la nuora La Stampa

Passa il tempo, ma non il polverone (di commenti) che ancora si solleva davanti al più amletico dei dubbi royal: era più bello il vestito da sposa di Kate Middleton o quello di Meghan MarkleRugby Italia Inghilterra diretta live oggi Sei Nazioni Six Nations 31-14 (p.t. 19-0) Per la grande occasione c'è ancora da aspettare: i dubbi della ...