McLaren MCL60 | Brown | ' Con Norris e Piastri sarà un 2023 eccellente'

Guarda anche Formula 1 Nuova: la Papaya del 60° anniversario Realisti negli obiettivi a breve termine In occasione della presentazione della nuova nata, S Abbonati per continuare a ...Sulla carta le candeline da spegnere sono 60 ma il volto di questaè più giovane che mai. A presentare la nuovaè il CEO Zak Brown , insieme al nuovo team principal Andrea Stella e alla nuova line up di Woking: il veterano Lando Norris e il debuttante ...

F1 | McLaren MCL60 con un mix di idee: saranno conciliabili Motorsport.com - IT

F1 | McLaren presenta la MCL60. Tanti spunti da RB18 e F1-75 Motorsport.com - IT

F1, svelata la McLaren MCL60. Inizia la sfida di Stella come team principal La Gazzetta dello Sport

MCL60: McLaren scalda l'atmosfera - FOTO - Formula 1 - Motorsport FormulaPassion.it

McLaren, la presentazione della monoposto per la Formula 1: è la MCL60 Sky Sport

McLaren multicolore (in onore a uno dei suoi sponsor maggiori) su una base nera (per risparmiare peso). L'arancione papaya c'è, ovviamente, tanto più su questa MCL60 che si chiama così per celebrare i ...Il pilota britannico della McLaren sa che il team avrà a disposizione le nuove strutture solo tra due anni, per cui sa di dover aspettare prima di fare il salto di qualità che potrebbe permettergli di ...