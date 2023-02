Mauro duro sul gol annullato a Vlahovic | «Uccide la passione»

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Le parole di Massimo, ex calciatore di Juventus e Napoli, sul gola Dusancontro la Fiorentina Massimoha parlato a Pressing del gola Dusanin Juventus-Fiorentina. PAROLE – «Questola. Questa è una puttanata, parola diversa non c’è. Se rivediamo l’immagine del fuorigioco, chi è che può dire che è fuorigioco? Uno sportivo se vede questa immagine dice ‘Decide l’arbitro’. L’arbitro è lì, è giusto che decida lui e sbagli lui». L'articolo proviene da Calcio News 24.

...importante da parte degli elettori e questo testimonia che illavoro che stiamo portando avanti ripaga. Avanti cosi' per dare autorevolezza e forza alla nostra nazione'. Lo diceRotelli, ...' Veniamo da un biennio molto, la pandemia prima e lo scoppio della guerra in Ucraina ... Nella foto da sx a dx:Bolla, Country Manager Ryanair; Leonardo Corbucci, AD di AIRiminum; Andrea ...

Massimo Mauro duro sul fuorigioco semi automatico: "È una pu***nata" Chiamarsi Bomber

Mauro duro sul Milan: “Atteggiamento da provinciale, non ne ... Il Pallone Gonfiato

Mauro: «L'Inter poteva farne tre in un tempo. Il Milan non ne ... Inter News 24

Tenerani duro: "La Fiorentina ha perso contro una delle peggiori ... Tutto Juve

Il Garante dei detenuti: "Il 41bis è doveroso ma se diventa carcere ... Dire

Ezio Mauro, ex direttore de La Stampa e la Repubblica ... il compito di occuparsene all’allora prefetto di Roma Giuseppe Pecoraro, che ci spiegherà il duro attacco subito per aver autorizzato le ...“Gli uomini della sinistra stanno strumentalizzando la mia protesta, trasformandola in una macchietta…” il pensiero dell’anarchico, sottoposto al 41 bis e attualmente allo sciopero della fame contro ...