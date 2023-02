Mattia Lucarelli e Federico Apolloni | stop ai domiciliari | obbligo di dimora per i due calciatori accusati di stupro di gruppo

... con prescrizione di non uscire di casa dalle 20 alle 8, per, figlio dell'ex attaccante Cristiano, e Federico Apolloni, i due calciatori 23enni arrestati il 20 gennaio scorso per ...Dagli arresti domiciliari all'obbligo di dimora. Per, figlio dell'ex attaccante Cristiano, e Federico Apolloni , i due calciatori di 23 anni arrestati lo scorso 20 gennaio con l'accusa di violenza sessuale su una studentessa americana ...

(ANSA) - MILANO, 13 FEB - Il Tribunale del Riesame di Milano ha revocato gli arresti domiciliari e ha disposto come misura cautelare l'obbligo di dimora a Livorno, con prescrizione di non uscire di ...Si ritrovò invece nell'abitazione dei Lucarelli a Porta Romana dove venne stuprata dai due calciatori, mentre tre loro amici avrebbero assistito agli abusi senza intervenire e perciò sono indagati. La ...