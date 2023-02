Matteo Messina Denaro sentito dai magistrati di Palermo a quasi un mese dall' arresto

- Nel carcere dell'Aquila, dove è rinchiuso in regime di 41 bis, è durato un'ora l'interrogatorio del boss sentito dal procuratore Maurizio de Lucia e dall'aggiunto Paolo GuidoDenaro non si e' avvalso della facolta' di non rispondere e ha parlato per oltre due ore con il procuratore di Palermo Maurizio de Lucia, e il suo aggiunto, Paolo Guida, nel carcere ...

Messina Denaro, il boss ha parlato per un'ora con i magistrati di Palermo: «È lucido e sta bene» Open

Il manoscritto e il messaggio per la figlia ritrovati nel covo di Matteo Messina Denaro Open

Matteo Messina Denaro, un manoscritto e un messaggio per la figlia Lorenza Alagna ritrovato nel covo del boss Virgilio Notizie

Messina Denaro, la malattia e la scelta di tornare a casa Livesicilia.it

Nel carcere dell'Aquila, dove è rinchiuso in regime di 41 bis, è durato un'ora l'interrogatorio del boss sentito dal procuratore Maurizio de Lucia e dall'aggiunto Paolo Guido ...Il boss Matteo Messina Denaro è stato interrogato dai procuratori di Palermo, Maurizio de Lucia e il suo aggiunto Paolo Guida, presso il carcere dell’Aquila. L’interrogatorio è durato circa due ore e ...