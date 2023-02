Maserati - GranbelTurismo

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Eccomi finalmente faccia a faccia con laGranTurismo. Quella nuova, nuovissima, del tutto inedita. Che però è tremendamente simile alla vecchia, nel senso più rispettoso del termine soltanto perché risale al 2007 e tre lustri, in ambito automobilistico, sono sufficienti a definirla tale. Insomma, dubbio lecito: se oggi è così simile a prima, cosa cambia rispetto alla GranTurismo disegnata dalla Pininfarina? Beh, a un primo fugace sguardo poco e niente, ma in realtà tutto. Nemmeno un bullone in comune con la precedente. E il motivo è semplice: era così bella, all'epoca, che laavrebbe potuto continuare a venderla ancora a lungo, ai clienti piaceva così tranne per qualche dettaglio che, naturalmente, iniziava ad accusare lo scorrere del tempo: infotainment, cambio automatico, capacità di carico. Ecco allora che la casa di Modena, quando ...