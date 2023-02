Mario Tozzi contro il Duce | eco-delirio | Forza malaria in Rai | un caso politico

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Quando l'ambientalismo incontra la politica (di sinistra) si scatenano sempre terremoti. «In Italia è stato compiuto il più gigantesco massacro di alberi in Europa in quella che potremmo chiamare la nostra Amazzonia. una strage che ha raso al suolo decine di migliaia di ettari di foresta». Parola di, che introcosì la puntata di Sapiens che andrà in onda su Rai 3 sabato prossimo, 18 febbraio, in prima serata. No, non è una puntata speciale su Blanco e la “strage delle rose”, sul palco del Festival di Sanremo, come ironizza qualcuno su Twitter. AMAZZONIA Il geologo, tra i più noti divulgatori scientifici della tv italiana, si concentrerà sulla bonifica dell'Agro Pontino, una delle opere più famose del regime fascista. E il suo sarà un durissimo eco-attacco, ex post, a Benito Mussolini. La tesi di partenza ...