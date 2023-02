Mare Fuori 3 | anticipazioni prima puntata

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Sta per arrivare l’appuntamento con le prime puntate di3 sia on demand, con le ultime sei puntate, sia su Rai 2, ma su quest’ultima arriverà il 15 febbraio 2023, a partire dalle 21e20. Per chi non ha ancora visto le puntate, c’è grande curiosità di conoscerne i dettagli.3,Ledi3 sono molto attesa da diverse persone, anche perché a quanto pare ci sono tantissime persone che hanno già seguito la nota serie TV e le diverse puntate su RaiPlay, ma tante altre sono curiose di iniziarla a vedere, una volta che sarà trasmessa in TV e sembra che l’appuntamento sia previsto per mercoledì 15 febbraio. Sembra anche che il successo della serie sia ...