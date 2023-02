Marco Mengoni | la rivelazione che fa in diretta è sconvolgente | “Non so come sia successo…”

(Di lunedì 13 febbraio 2023)è il vincitore della 73esima edizione del Festival di Sanremo. Dopo essere stato in testa alle classifiche del televoto, sala stampa e giuria demoscopica, anche nel corso dell’ultima serata non ha deluso il pubblico con Due vite. Ma prima di ottenere il premio finale, l’artista ha voluto rivelare un inedito retroscena dietro le … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Vincitore annunciato, vincitore di fatto. Favorito fin dai primi ascolti del Festival, ava la statuetta del Leone di Sanremo della 73ª edizione. La canzone Due vite è stata la più votata da tutte e tre le giurie, Sala Stampa, Televoto e Demoscopica. Sanremo, il ...Festival di Sanremo da record... di polemiche. Già, perché se dopo la vittoria dii numeri della 73esima edizione della kermesse hanno dato ragione ad Amadeus (12,2 milioni di telespettatori per la serata finale, il 66% di share e più di 50 milioni raccolti dagli spot)...

Il trionfo di Mengoni visto dalla sua Ronciglione e le lacrime di mamma Nadia: «Sono felicissima. Marco è sempre ... Open

Marco Mengoni: «Pesavo 106 chili e oggi non mi vedo bello: in famiglia soffriamo di dismorfismo» Sette del Corriere della Sera

Marco Mengoni, l’attesa dei genitori che tifano per lui a Ronciglione: «E' rimasto coi piedi per terra» Corriere TV

Marco Mengoni e il dismorfismo (che hanno anche mamma e zia). Cosa è il disturbo legato all'aspetto fisico ilmessaggero.it

Anche perchè non sono mai stato a Liverpool”. Così Marco Mengoni, vincitore di Sanremo 2023, sulla possibilità di partecipare al prossimo Eurovision. “Le donne in questo Sanremo avevano delle canzoni ...Marco Mengoni si racconta nella sua prima intervista tv dopo la vincita. A 'Domenica In' dichiara: «Bellissimo, tantissime soddisfazioni. Ho chiamato mia mamma ma non mi ha risposto per ben due volte.