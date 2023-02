Manfredi apre i lavori del consiglio monotematico “No all’autonomia che divide” VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Presieduto da Vincenza Amato, ilcomunale si è aperto alla presenza di 27 consiglieri. Su proposta del consigliere Massimo Cilenti (Napoli Libera) è stato osservato un minuto di silenzio per la persona senza fissa dimora morta ieri mattina in Piazza De Nicola. Ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento comunale, Alessandra Clemente (Misto) ha voluto ricordare le vittime del terremoto in Turchia e Siria e ha chiesto all’amministrazione di costituire un centro di raccolta per aiutare le persone che stanno soffrendo questo dramma. Sull’autonomia differenziata, oggetto della seduta consiliare monotematica, è intervenuto il Sindaco Gaetanoha ricordato come la costituzione preveda l’uguaglianza dei servizi su tutto il territorio nazionale, ma i dati mostrano grandi differenze nella ...