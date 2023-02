Manchester United | possibile offerta da un fondo del Qatar per acquistare il club

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Una maxiperilpotrebbe arrivare dal. Secondo quanto riportato da “Bloomberg”, infatti, ilsovranoInvestment Authority starebbe collaborando con alcuni investitori del paese per formalizzare una proposta di acquisto alla famiglia Glazer per ilinglese, messo in vendita dagli storici proprietari. Il valore delè stimato tra i 4,5 e i 5,5 milioni di euro. Al momento solamente Jim Ratcliffe, proprietario della Ineos, ha esplicitato il suo interesse per l’acquisto dello. Il “Daily Mail” riporta invece che non ci sarebbero conflitti d’interesse con il Paris Saint Germain, di proprietà dellaSports Investments, e che quindi anche ...

Il club avrebbe un valore fra i 4,5 e i 5,5 miliardi di euro LONDRA (INGHILTERRA) - Il Qatar fa sul serio e vuole il. Arrivano nuove conferme sull'interesse per i Red Devils, messi in vendita dalla famiglia Glazer: stando a "Bloomberg", il fondo sovrano Qatar Investment Authority starebbe ...Patrice Evra, ex giocatore die Juventus, è stato condannato qualche giorno fa a pagare 1.000 euro per degli insulti omofobi Patrice Evra, ex giocatore die Juventus, è stato condannato qualche ...

