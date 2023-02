Manchester United | l’offerta del Qatar è sostenuta da un fondo statale

Commenta per primo La famiglia Glazer continua a cercare acquirenti per il, club in vendita sin dallo scorso anno. Gli attuali proprietari dei Red Devils si aspettano di ricevere offerte definitive entro il venerdì di questa settimana. Al momento, allo ...Tra i possibili acquirenti delspunta anche Elon Musk. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il miliardario starebbe seriamente valutando l'opportunità di avanzare un'offerta ufficiale per acquisire il club ...

Dove si era cacciato Jadon Sancho La Gazzetta dello Sport

Il Barcellona, due gioielli nel mirino del Manchester United | Mercato Calciomercato.com

Manchester United, ci pensa anche Elon Musk. Il miliardario valuta di acquistare il club TUTTO mercato WEB

Manchester United, Elon Musk ora non scherza più: pronta una maxi-offerta Tuttosport

Elon Musk offre 4,5 miliardi di sterline per il Manchester United (Daily Mail) Virgilio

Al Camp Nou di Barcellona si gioca il match valido per l’andata dei sedicesimi di Europa League tra Barcellona e Manchester United. Si tratta di una sorta di finale anticipata tra due delle principali ..."E sto comprando il Manchester United, siete i benvenuti". Il club, messo in vendita dai Glazer, sembrava essere finito nel mirino del boss di Tesla, salvo poi arrivare la smentita: "No, è uno scherzo ...