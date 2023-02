Magic Mike - The Last Dance guida il box office Usa del Super Bowl | ma gli incassi si fermano a 8 milioni

(Di lunedì 13 febbraio 2023)- Theconquista un boxUsa delpovero di, mentre alle sue spalle è testa a testa tra i film di James Cameron, Avatar: La via dell'acqua e Titanic.- The, il terzo capitolo della saga di spogliarellisti capitanato da Channing Tatum, ha conquistato la vetta del boxUSA del, fermandosi a 8,2di dollari da soli 1.500 cinema nordamericani e segnando una media per sala di 5.466 dollari. Questa è l'apertura peggiore per il franchise decennale di Steven Soderbergh dopodel 2012, che ha ...

- The Last Dance , il terzo capitolo della saga di spogliarellisti capitanato da Channing Tatum, ha conquistato la vetta del box office USA del Super Bowl, fermandosi a 8,2 milioni di ...TerzoThe Last Dance, diretto dal prolifico Steven Soderbergh con Channing Tatum e Salma Hayek, che ha debuttato con 298 mila euro e una media di 869 su 343 schermi. Gli altri esordienti ...

Incassi USA: Magic Mike - The Last Dance vince un weekend del Super Bowl decisamente moscio BadTaste.it TV

“Magic Mike”: buona la terza per Soderbergh Il Fatto Quotidiano

Al cinema "Magic Mike The Last Dance", dal sesso all'amore a passo di danza ilGiornale.it

Magic Mike - The Last Dance, la video recensione BadTaste.it TV

Magic Mike - The Last Dance: il Legacy Spot italiano per festeggiare l'arrivo nelle sale Lega Nerd

Magic Mike - The Last Dance conquista un box office Usa del Super Bowl povero di incassi, mentre alle sue spalle è testa a testa tra i film di James Cameron, Avatar: La via dell'acqua e Titanic.Terzo Magic Mike - The Last Dance, diretto dal prolifico Steven Soderbergh con Channing Tatum e Salma Hayek, che ha debuttato con 298 mila euro e una media di 869 su 343 schermi. Gli altri esordienti ...