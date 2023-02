Madre e figlio trovati morti in casa nel Lecchese | l’ipotesi dell’incidente domestico

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 febbraio 2023)è che si sia trattato di un incidentesono statinella loro abitazione, stamane a Valgreghentino, piccolo centro collinare della provincia di Lecco. La donna, anziana e disabile, e il, che convivevano, sono statinella loroin via don Carlo Sala. La donna era costretta a stare in carrozzina e veniva utilizzato un montascale. Secondo una prima ricostruzione, l’incidente sarebbe avvenuto mentre ildi 54 anni stava cercando di aiutare la, come faceva sempre, ad affrontare le scale dell’abitazione. A dare l’allarme è stato il marito della donna quando si è reso conto dell’accaduto. Sul posto è ...