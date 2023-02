Madame parla della presunta rissa con Anna Oxa | “Mi stavo divertendo anch’io”

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Durante Sanremo 2023 era spuntato un assurdo gossip secondo cui due cantanti avrebbero litigato nel backstage, fino a sfiorare la. Le due cantanti in questione erano proprioedOxa. Alcune indiscrezioni riportavano che la Oxa avrebbe invitato la giovane Francesca a vaccinarsi dopo la grande polemica sul green pass.avrebbe preso male le parolecollega per poi lanciarle persino un bicchiere d’acqua addosso. La Rai ha smentito l’accaduto qualche minuto dopo il giro di voci ma adesso è stata la cantante de Il bene nel male a raccontare tutta la verità.racconta la verità su quello che è successo conOxa Dopo la fine del Festival,ha deciso dire chiaramente e raccontare la verità di ...

E se tra le artiste menziona Giorgia e, non può esimersi dal fare una dedica speciale 'alla ... scritto insieme a Davide Simonetta e a Davide Petrella , chedi momenti bui e di vita. '...... la nuova linea trucco del brand nostranodi amore verso se stessi. Questa collezione include tre prodotti must: il rossetto in stiloThe Mat, First Reaction Volume Mascara e Hypnotize ...

Con un post su Twitter Madame torna a parlare della presunta lite avuta con ... Oggi però la cantautrice ha pensato bene di fare un ennesimo intervento, senza però parlar tramite i collaboratori, ma ...Non solo la sua ‘Il bene nel male’ che ha riscontrato grande favore da parte del pubblico. Di Francesca Calearo, questo il vero nome di Madame, si parla anche per altre ragioni. Nella serata finale ...