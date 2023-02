Gianni's turnaround Se 'Maradona è meglio 'e Pelè' adesso potràdeciderlo quello che li ha creati. ...Il centravanti non andava a segno in partite ufficiali da tano tempo e nella serata di ieri, in coppa, si èsbloccato. Come sottolineato da GOAL ,non timbrava il cartellino da ...

Macheda, finalmente: primo gol a Cipro | Estero Calciomercato.com

Articolo - Irriverenti perle quotidiane Aduc

Nketiah, la storia dell'attaccante dell'Arsenal scartato dal Chelsea Cronache di spogliatoio

Macheda torna a fare goal: non segnava da oltre un anno Goal.com

Calciomercato, Nainggolan alla SPAL e tutti gli altri trasferimenti più ... L'Ultimo Uomo

Primo gol di Federico Macheda a Cipro con l'Apoel Nicosia. L'attaccante italiano (31 anni ex Manchester United) ha segnato nella partita vinta 2-1 contro l'Enosis.Assessore Macheda: "Spazi ormai definiti e consolidati che lasciano ben comprendere quale potrà essere l'effetto finale e la fruibilità ai fini didattici" ...