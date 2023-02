L’Uomo planetario può salvare il 2023 e il futuro

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Trent’anni fa, dopo il crollo del Muro di Berlino e la “fine della Storia” preconizzata da Francis Fukuyama, si sarebbe potuto immaginare che, nel, il celebre uomodi Ernesto Balducci avrebbe compiuto già qualche anno di consolidata diffusione su tutto il Pianeta. Ma non è così. Neppure lontanamente. Eppure l’utopico uomodi padre Ernesto Balducci non ha mai avuto un momento così propizio come adesso per sorgere all’orizzonte della civiltà umana. È infatti scoccata la sua ora. Foto PixabayI connotati delQuesto perché ilè un anno che si sta presentando semplicemente come orribile e occorre fare presto per salvarlo. La guerra in Ucraina compie un anno ed è tragicamente destinata ad aggravarsi. I morti, fra soldati degli opposti eserciti e civili inermi, sono ...