L’Unibg abbatte le barriere dell’apprendimento per gli studenti con disabilità e Dsa

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Bergamo. L’Università degli studi di Bergamo, in adesione al CALD – Coordinamento Atenei Lombardi per le, partecipa ai B.Inclusion Days – Traiettorie, giornate dal 15 al 17 febbraio 2023 per riflettere sulle azioni culturali, gli orientamenti di ricerca e le esperienze formative che possono riempire di nuovi significati parole come inclusione e partecipazione sociale. In particolare, la professoressa Serenella Besio, Delegata del Rettore alle politiche sue diversità interverrà all’evento “Narrazioni. Un racconto a più voci, dentro e fuori l’università” https://www.unimib.it/eventi/binclusion-days-traiettorie#Narrazioni, mercoledì 15 febbraio alle ore 14:30 presso l’Aula 7 – Agorà, Piazza dell’Ateneo Nuovo, Milano. Un’opportunità per UniBg per confrontarsi su percorsi esistenziali delle persone cone ...