Luna Rossa non riposa mai | fine settimana di allenamento a Cagliari

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Sette giorni molto proficui si sono appena conclusi per: il team italiano ha infatti navigato in quasi tutte le condizioni di vento e di onde, testando anche nele ottimizzando il tempo leggero a disposizione ieri mattina, domenica 12 febbraio. Ancora una sessione molto utile a bordo del LEQ12, che ha visto scendere in acqua Checco Bruni e Ruggero Tita al timone, e Andrea Tesei, Umberto Molineris e Vittorio Bissaro alternarsi come equipaggio.nel: il report del recon Come riportato dai recon, da settimane entusiasti per le prestazioni del team, gli italiani hanno messo in mostra tutta la loro brillantezza velica in un programma diche ha combinato manovre ad alta intensità ...