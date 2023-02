(Di lunedì 13 febbraio 2023) Nel Punjab un uomo accusato di aver dissacrato il Corano è stato picchiato a morte dalla folla fuori da una stazione di polizia: e non è un caso isolato nel paese

Non cala, il numero dei furti registrati nell'periodo, da sud a nord della provincia. In particolare, ...sottostante'immobile ... Per evitare il, i due malviventi sono fuggiti a bordo ......giovane è stato anche dato alle fiamme a seguito del. ... Si tratta dell'di una lunga serie di casi di violenza ... Waris, 20 anni circa, era stato arrestato oggi con'accusa di aver '...

L’ultimo linciaggio per blasfemia in Pakistan Il Post

Pakistan, la polizia arresta un uomo per blasfemia. La folla irrompe ... Open

Di Giacomo: contro la polizia penitenziaria una campagna di autentico linciaggio Virgilio

Dalle case ai negozi: nuovi furti sventati a Felitto e Pontecagnano Faiano SalernoToday