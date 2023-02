Lukaku titolare | è già un' Inter da Champions - Sport

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Romelu, 29 anni, in gol una sola volta in questa stagione: Inzaghi lo promuovedopo il lungo infortunio e la ricerca della forma migliore

Romelu, 29 anni, in gol una sola volta in questa stagione: Inzaghi lo promuovedopo il lungo infortunio e la ricerca della forma miglioreStasera, Inzaghi può prendersi addirittura il lusso di scegliere e così tornano dal primo minutoe Brozovic e tirano il fiato Dzeko e soprattutto Mkhitaryan, semprenelle ultime 15 ...

Quasi certo il ritorno in campo dal primo minuto di Brozovic e Lukaku. Una grande occasione per entrambi ... Tutto confermato, al contrario, sulla fascia opposta, con Darmian titolare e Dumfries in ...A Genova contro la Samp il posticipo a nove giorni dal Porto: Romelu si riprende il posto, torna dall’inizio anche Brozovic ...