Lukaku e Barella | accesa discussione in campo in Sampdoria-Inter | le parole

(Di lunedì 13 febbraio 2023) È in corso(QUI il LIVE), con il primo tempo che si è chiuso sullo 0-0. Ha fatto notizia unain, durata pochi secondi e senza particolari strascichi, fra. L’EPISODIO –fra Romelue Nicolònel corso del primo tempo di. Al 38? l’attaccante non è riuscito a tenere un pallone, provocando la reazione stizzita del centrocampista. Situazione (soprattutto per le sbracciate del numero 23) che non è evidentemente piaciuta al compagno, inquadrato dalle telecamere mentre gli rispondeva in maniera decisa. «Ora basta, non ti permettere più di fare così!», il labiale con ledi...

StankovicINTER (3 - 5 - 2): Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Darmian,, Calhanoglu, Mkhitaryan, Gosens; Lautaro Martinez,. All. InzaghiCLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 59, Inter* 43, ...GENOVA - Attiimi di tensione tradurante il match dell'Inter contro la Sampdoria a Marassi, posticipo della 22a giornata di campionato. Alta la posta in palio, con i nerazzurri chiamati a vincere per non vedere il ...

Il primo tempo si è concluso sul risultato di 0-0, la gara è salita alla ribalta anche per alcuni momenti di tensione: si è verificata una lite tra Lukaku e Barella. Al 39' del primo tempo, Barella ...45' - Un minuto di recupero. 44' - Barella lancia Lukaku che entra in area ma poi mette un pallone in mezzo nel deserto. 43' - Cuisance recupera un pallone tra tre nerazzurri, Calhanoglu lo segue e ...